Natura Siberica вынужденно сократит выплаты сотрудникам

Крупнейший российский производитель косметики Natura Siberica заявил о вынужденном сокращении выплат сотрудникам на фоне простоя производства и роста продаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании.

«Сотрудники, не имеющие возможности работать по не зависящим от компании причинам, будут получать две трети от оклада», — говорится в сообщении. В компании отметили, что сотни сотрудников не могут выйти на работу, поскольку производство и магазины Natura Siberica вынужденно простаивают из-за «действий миноритарного акционера, который заблокировал завод и лишил компанию права пользоваться своими торговыми знаками».

Как заявил представитель компании Виктор Логинов, сейчас от полного восстановления работы компанию отделяет «продолжающееся со стороны ее миноритарного участника блокирование товарных знаков и производства» — ООО «Дозакл» совладелицы компании и первой жены умершего основателя бренда Андрея Трубникова Ирины Трубниковой. Логинов подчеркнул, что компания ежедневно несет потери в размере не менее 20 миллионов рублей и уже подала иск на их возмещение.

Компания также заявила об ошибках, совершенных предыдущим менеджментом в части задолженностей по выплатам, а также финансовых злоупотреблений со стороны ее работников. «Эта задолженность и неоправданно высокие выплаты бывшему топ-менеджменту Natura Siberica в десятки миллионов рублей, создают опасно высокое давление на финансовую устойчивость компании», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что Natura Siberica потребовала взыскать с совладелицы компании и первой жены умершего основателя бренда Андрея Трубникова Ирины Трубниковой около 1,7 миллиарда рублей.

В начале сентября президент Natura Siberica Сергей Буйлов заявил, что компания вынужденно прекратила работу 80 магазинов, остановила производство и продажи собственных брендов из-за конфликта с правообладателем, Трубникова уведомила основное юридическое лицо компании ООО «Первое решение» о расторжении лицензионного договора на использование брендов Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других.

Проблемы у компании начались после смерти ее основателя и владельца Андрея Трубникова. Наследники начали делить структуры бизнесмена, на этом фоне сотрудники Natura Siberica заявили о грубом захвате предприятия.