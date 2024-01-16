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13:33, 16 января 2024Экономика

Российский миллиардер погиб под снежной лавиной

Миллиардер Годунов погиб под лавиной в Мурманской области

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Миллиардер Андрей Годунов погиб в Мурманской области во время похода. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, 48-летний Годунов попал под снежную лавину. Его тело обнаружили 8 января рядом с ущельем Рамзай на горе Петрелиус. Он ехал на снегоходе вместе с незарегистрированной туристской группой. Другие подробности случившегося не приводятся.

Годунов является основателем фирмы NBCOM Group, которая специализируется на продаже и обслуживании техники Apple. В 2023 году состояние бизнесмена оценивалось в 3,5 миллиарда рублей.

В июне прошлого года сообщалось, что американский миллиардер Джеймс Краун разбился в аварии на гоночной трассе в Колорадо. Он не сумел справиться с управлением и врезался в барьер во время поворота. Авария со смертельным исходом была признана несчастным случаем.

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