Американский миллиардер погиб в аварии на гоночной трассе

Американский миллиардер Джеймс Краун разбился в аварии на гоночной трассе в Колорадо

Американский миллиардер Джеймс Краун разбился в аварии на гоночной трассе в Колорадо, сообщает телеканал CBS News.

«Известный миллиардер из Чикаго погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо», — сказано в сообщении.

Краун умер на 71-м году жизни. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 25 июня. Он не сумел справиться с управлением и врезался в барьер во время поворота. Авария со смертельным исходом была признана несчастным случаем.

Ранее стало известно, что в США расследуют загадочное самоубийство модели Джеффа Томаса, который являлся любовником известного миллиардера, одного из основателей платежной системы PayPal Питера Тиля. Мужчина покончил с собой 8 марта в городе Майами, штат Флорида, однако причины и обстоятельства его смерти остаются неясными.