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02:17, 27 июня 2023Мир

Американский миллиардер погиб в аварии на гоночной трассе

Американский миллиардер Джеймс Краун разбился в аварии на гоночной трассе в Колорадо

Фото: Larry Downing / Reuters

Американский миллиардер Джеймс Краун разбился в аварии на гоночной трассе в Колорадо, сообщает телеканал CBS News.

«Известный миллиардер из Чикаго погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо», — сказано в сообщении.

Краун умер на 71-м году жизни. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 25 июня. Он не сумел справиться с управлением и врезался в барьер во время поворота. Авария со смертельным исходом была признана несчастным случаем.

Ранее стало известно, что в США расследуют загадочное самоубийство модели Джеффа Томаса, который являлся любовником известного миллиардера, одного из основателей платежной системы PayPal Питера Тиля. Мужчина покончил с собой 8 марта в городе Майами, штат Флорида, однако причины и обстоятельства его смерти остаются неясными.

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    Марина Совина
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