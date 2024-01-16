Российский тренер возглавил иностранный футбольный клуб

Российский тренер Олег Василенко возглавил грузинский футбольный клуб «Телави»

Бывший главный тренер воронежского «Факела» и владикавказской «Алании» Олег Василенко возглавил грузинский футбольный клуб «Телави». Об этом сообщается на странице команды в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сроки контракта с 50-летним специалистом не уточняются. Василенко заявил, что потратит максимум усилий для достижения успеха, а также будет трудиться на благо иностранной команды. «Многие могут не понять меня в Грузии, и поверьте, я готов к критике. Я исполнил свое давнее желание», — подчеркнул он.

Василенко возглавлял «Факел» с 2020 по 2022 год. Он вывел воронежскую команду в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Ранее российский тренер Леонид Слуцкий возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». Соглашение со специалистом действует один год.

