Самый молодой кандидат в президенты США отказался от участия в выборах. Он предлагал Украине уступить территории России

Рамасвами отказался от президентской гонки в США и поддержал кандидата Трампа

Самый молодой кандидат в президенты США 38-летний Вивек Рамасвами завершил кампанию по выдвижению от республиканцев и поддержал бывшего американского лидера Дональда Трампа. Бизнесмен выступал за строительство стены на границе с Мексикой и предлагал Украине уступить России восточные регионы, чтобы положить конец конфликту.

Рамасвами занял четвертое место на голосовании среди избирателей-республиканцев

Как сообщает Bloomberg, Рамасвами заявил о прекращении президентской кампании после праймериз в штате Айова.

«Как я говорил с самого начала, в этой гонке есть два кандидата, и я позвонил Дональду Трампу, чтобы сообщить ему об этом. В дальнейшем он получит мою полную поддержку», — сказал Рамасвами своим сторонникам в Де-Мойне.

Фото: Sergio Flores / Reuters

Предварительные выборы кандидата от Республиканской партии в штате Айова выиграл Трамп — о готовности проголосовать за него высказалась половина избирателей. Второе место занял губернатор Флориды Рон Десантис, третье — бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Рамасвами оказался лишь на четвертом месте.

Кандидат в президенты США предлагал Украине уступить России восточные территории

Рамасвами заявлял, что урегулирование украинского конфликта потребует от Киева уступить восточные части страны. Он назвал это разумной сделкой. Политик также призвал не принимать Украину в НАТО до тех пор, пока Россия «не выйдет из военного союза с Китаем».

Рамасвами считает, что украинский конфликт не продвигает интересы Соединенных Штатов, а увеличивает риски мировой войны. «Я заключу мирное соглашение на Украине. Это будет в интересах США и снизит риск войны с Россией или Китаем», — обещал он в случае победы на выборах.

Рамасвами не имел ранее политического опыта. Выходец из семьи индийских эмигрантов учился в Гарварде и получил докторскую степень по праву в Йельском университете. Он основал фармацевтическую компанию Roivant Sciences, где занимал пост генерального директора до 2021 года. В августе его состояние оценивалось в 950 миллионов долларов.