Сбитый под Воронежем беспилотник ВСУ врезался в храм

Сбитый в Воронежской области беспилотник ВСУ врезался в храм в селе Девица

Один из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитых в Воронежской области в ночь на 16 января, врезался в храм в селе Девица Семилукского района. Об этом пишет Baza в Telegram.

К посту приложена фотография, на которой видно башню церкви со следами гари в том месте, куда попади части дрона. Также местные жители сняли на видео обломки украинского беспилотника, которые были найдены возле храма. По их словам, после произошедшего на месте работали представители спецслужб.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал фото с последствиями попытки ВСУ атаковать Воронеж с помощью дронов. На них запечатлены балконы двух квартир десятиэтажного дома, пострадавшие от пожара после попадания в них обломков. В соседних помещениях выбиты окна. По данным главы региона, всего повреждены 35 квартир в трех домах.