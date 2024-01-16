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09:29, 16 января 2024Наука и техника

SpaceX назвала причину разрушения Starship

SpaceX: вторая ступень системы Starship разрушилась из-за сброса топлива

Фото: Joe Skipper / Reuters

Разрушение второй ступени многоразовой транспортной системы Starship (одноименного космического корабля) в ходе второго летного испытания произошло из-за сброса топлива, заявил генеральный директор компании SpaceX Илон Маск. Об этом сообщает SpaceNews.

По словам главы компании, вторая ступень была утеряна в результате активизации системы прекращения полета, которая была задействована в результате выброса жидкого кислорода.

«Если бы у него (космического корабля — прим. «Ленты.ру») была полезная нагрузка, он бы вышел на орбиту, потому что причина, по которой он на самом деле не вышел на орбиту, заключалась в том, что мы выпустили жидкий кислород, а жидкий кислород в конечном итоге привел к пожару и взрыву», — сказал предприниматель.

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По его оценке, у третьего летного испытания Starship есть хорошие шансы на успех.

Ранее вице-президент по работе с клиентами и интеграции SpaceX Джессика Дженсен сообщила, что третье летное испытание многоразовой транспортной системы Starship состоится в феврале.

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      Иван Потапов
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