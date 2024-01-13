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07:00, 13 января 2024Наука и техника

Стали известны сроки третьего испытательного запуска Starship

SpaceX: третий испытательный запуск системы Starship состоится в феврале

Фото: SpaceX / Globallookpress.com

Третье летное испытание многоразовой транспортной системы Starship состоится в феврале. Об этом со ссылкой на заявление вице-президента по работе с клиентами и интеграции компании SpaceX Джессику Дженсен сообщает издание SpaceNews.

Во время брифинга, посвященного усилиям НАСА по исследованию Луны, от менеджера стало известно, что получение лицензии Федерального управления гражданской авиации США оказывается ключевым фактором, влияющим на сроки пуска. По оценке вице-президента компании, разрешение на старт может быть получено от регулятора в феврале.

Дженсен добавила, что необходимые оборудование и инфраструктура будут готовы к запуску Starship уже в январе.

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В декабре издание ArsTechnica сообщило, что в ходе третьего летного испытания многоразовую транспортную систему Starship могут проверить орбитальной топливной дозаправкой.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре. Первое — в апреле.

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      Иван Потапов
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