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16:33, 7 декабря 2023Наука и техника

Starship испытают орбитальной дозаправкой

НАСА: в ходе третьего испытания систему Starship могут испытать дозаправкой

Фото: Joe Skipper / Reuters

В ходе третьего летного испытания многоразовую транспортную систему Starship могут проверить орбитальной топливной дозаправкой. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает ArsTechnica.

Речь идет о проведении теста, предполагающего перекачку десяти тонн криогенного топлива из одного бака в другой внутри корабля Starship. В американском космическом агентстве уточняют, что решение о проведении испытания еще не принято.

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17 апреля 2018

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре. Первое — в апреле.

Связка из Super Heavy и Starship станет самой крупной, мощной и грузоподъемной ракетной системой, когда-либо созданной человечеством, обойдя такие сверхтяжелые носители, как Saturn V, «Энергия» и Falcon Heavy. В многоразовом режиме Starship, как ожидается, будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, а в одноразовом — до 250.

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      Иван Потапов
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