Таиланд предложит Мьянме помощь в урегулировании конфликта с повстанцами

Власти Таиланда отправят гуманитарную помощь в Мьянму и предложат урегулирование

Правительство Таиланда намерено принять участие в урегулировании конфликта в Мьянме и поставить гуманитарную помощь в страну. Об этом сообщает Bangkok Post.

Как пишет издание со ссылкой на источники среди тайских военных, премьер-министр Таиланда Сретта Тависин обсудил ситуацию в соседней стране с министром иностранных дел и военным руководством. Отмечается, что продолжение конфликта в Мьянме может иметь негативные последствия и для самого Таиланда.

Руководство Таиланда рассматривает доставку гуманитарной помощи в приграничные регионы Мьянмы при участии вооруженных сил. Также планируется предложение переговоров между правительством и противостоящими этническими меньшинствами при участии АСЕАН.

В феврале 2021 года к власти в Мьянме пришли военные, устроившие переворот и задержавшие президента Мьянмы Вин Мьина, а также главу партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су. Военные, поддерживающие Партию солидарности и развития Союза, не согласились с результатами всеобщих выборов 2020 года.

В июне 2023 года министерство финансов США наложили ограничения на министерство обороны Мьянмы из-за российского оружия. Также США ввели санкции военного руководства страны по обвинению в нарушении прав человека и чистках мусульманского населения одного из штатов Мьянмы.