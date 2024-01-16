Тутберидзе рассказала о решении стать телеведущей

Тутберидзе заявила, что не сразу решилась стать ведущей реалити о похудении

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о том, как согласилась стать ведущей реалити-шоу «Большие девочки» на телеканале «Пятница». Ее слова приводит ТАСС.

Тутберидзе заявила, что не сразу решилась стать наставником в программе. «Решающим фактором стало осознание того, что этот проект имеет шансы помочь не только участницам, но и зрителям: кого-то он вдохновит, кого-то замотивирует выбирать для себя и своего тела лучшее», — отметила тренер.

Ранее стало известно, что в рамках проекта 13 участниц весом от 100 килограммов будут пытаться изменить свою жизнь, похудев. Реалити стартует 9 февраля.

Тутберидзе получила известность благодаря работе с одиночницами. Среди ее воспитанниц — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова, а также серебряные призеры Игр Евгения Медведева и Александра Трусова. Кроме того, тренер занимается с чемпионкой Европы Камилой Валиевой.