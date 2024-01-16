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12:54, 16 января 2024Бывший СССР

В Эстонии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Власти Эстонии задержали россиянина Морозова по подозрению в шпионаже

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Эстонии задержали россиянина, бывшего профессора Тартуского университета (ТУ) Вячеслава Морозова по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил портал ERR.

«3 января Полиция безопасности (КаПо) задержала гражданина России Вячеслава Морозова, подозреваемого в проведении и поддержке разведывательной деятельности против Эстонской Республики», — говорится в публикации. Кроме того, ТУ сообщил о прекращении трудовых отношений с Морозовым.

Россиянин находится в Таллиннской тюрьме. Как рассказала государственный прокурор Трийну Олев, у следствия есть основания считать, что Морозов, находясь на свободе, может уклоняться от уголовного преследования или совершать преступления. По ее словам, Харьюский уездный суд арестовал его на срок до двух месяцев.

Уточняется, что россиянин был профессором политологии Института Шютте ТУ. По информации Эстонской научной информационной системы ETIS, Морозов работал в Санкт-Петербургском государственном университете до 2010 года, в 2016-2023 годах в Тарту являлся профессором исследований Евросоюза и РФ, а затем — профессором международной политической теории.

Ранее в Эстонии был задержан экс-редактор «Спутник Медиа» Аллан Хантсом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти действия совершили с показательной оперативностью. Его обвинили в поддержании связей с РФ и деятельности против Эстонии, объяснила она.

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      Кристина Есикова
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