В Минобороны запатентовали противопехотную мину нелетального действия

В Минобороны России запатентовали противопехотную мину нелетального действия

В Минобороны России запатентовали противопехотную мину нелетального действия, отличающуюся повышенной эффективностью. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявляемая противопехотная мина нелетального действия, в отличие от прототипа и аналогов, за счет разлета пиротехнических элементов под углом к горизонту создает зону нелетального поражения увеличенной площади, то есть повышает эффективность действия противопехотной мины нелетального действия», — говорится в патенте.

В документе отмечается, что нелетальный принцип действия оружия осуществляется посредством воздействия незначительных концентраций раздражающих распыляемых веществ на кожные и слизистые покровы.

Следствием такого воздействия является временное лишение человека способности к активным целенаправленным действиям или проявлению физической агрессии, уверяют разработчики.

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