В России задумались о создании «парализатора» для ВСУ

«РГ»: в Российской армии задумались о создании «парализатора» для ВСУ

В Российской армии задумались о создании «парализатора» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) — штурмовой противоокопной минирующей системы. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

Основной задачей системы, создание которой обсуждается в российских войсках, станет блокировка противника в блиндаже, где последний скрывается во время артобстрела. По задумке военных, это предоставит время для подхода российских бойцов к вражеским позициям.

В качестве «парализатора» предлагается использовать компактный кассетный боеприпас массой до десяти килограммов. Доставку изделия к блиндажам противника планируется осуществлять дронами. Нейтрализовать собственные боеприпасы при подходе к позиции противника предлагается посредством, например, расчищающих окопы подрывных снарядов.

В декабре в Министерстве обороны России сообщили, что бойцы группировки войск «Восток» адаптировали ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В к стрельбе минами калибра 82 миллиметра.