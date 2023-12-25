Российские бойцы вооружили гранатомет минами

МО России: российские бойцы в зоне СВО адаптировали РПГ-7В к стрельбе минами

Бойцы группировки войск «Восток» адаптировали ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В к стрельбе минами калибра 82 миллиметра. Оружие используют для поражения опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

«Военнослужащие группировки войск "Восток" приспособили ручные гранатометы РПГ-7В к стрельбе 82-миллиметровыми минами для нанесения огневого поражения опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что для использования мин гранатометный выстрел снабжают адаптером вместо кумулятивного заряда. На него устанавливают 82-миллиметровые мины, которые наносят больше ущерба осколками, чем кумулятивные гранаты.

В ноябре в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили о передаче российским военным ручных гранатометов ГМ-94, автоматических гранатометов АГС-30 и пистолетов-пулеметов ПП-2000.

В августе стало известно, что в Донецкой народной республике разработали переходники для стрельбы минами из гранатометов. Дальность стрельбы минами из РПГ-7 составляет 500-600 метров. Легкое оружие может использоваться разведчиками при выдвижении к позициям противника.