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12:05, 25 декабря 2023Наука и техника

Российские бойцы вооружили гранатомет минами

МО России: российские бойцы в зоне СВО адаптировали РПГ-7В к стрельбе минами
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Бойцы группировки войск «Восток» адаптировали ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В к стрельбе минами калибра 82 миллиметра. Оружие используют для поражения опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

«Военнослужащие группировки войск "Восток" приспособили ручные гранатометы РПГ-7В к стрельбе 82-миллиметровыми минами для нанесения огневого поражения опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

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В Минобороны отметили, что для использования мин гранатометный выстрел снабжают адаптером вместо кумулятивного заряда. На него устанавливают 82-миллиметровые мины, которые наносят больше ущерба осколками, чем кумулятивные гранаты.

В ноябре в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили о передаче российским военным ручных гранатометов ГМ-94, автоматических гранатометов АГС-30 и пистолетов-пулеметов ПП-2000.

В августе стало известно, что в Донецкой народной республике разработали переходники для стрельбы минами из гранатометов. Дальность стрельбы минами из РПГ-7 составляет 500-600 метров. Легкое оружие может использоваться разведчиками при выдвижении к позициям противника.

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      Даниил Иринин
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