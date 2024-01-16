В ООН призвали прекратить удары по территории Ирака

Миссия ООН в Ираке об ударе КСИР: атаки на территорию страны должны прекратиться

Нарушающие суверенитет Ирака удары по территории страны должны прекратиться, заявила миссия ООН в Ираке. Об этом сообщает Al Arabiya на своей странице в соцсети X.

В миссии ООН отреагировали на удары иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по иракскому Эрбилю. В заявлении подчеркивается, что удары по территории Ирака должны прекратиться с любой стороны.