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19:03, 16 января 2024Россия

В поддержку выдвижения Путина собрали более миллиона подписей

Турчак: более миллиона подписей собрано в «Единой России» за выдвижение Путина

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Более миллиона подписей собрано в «Единой России» в поддержку выдвижения президента страны Владимира Путина на пост главы государства. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что во вторник, 16 января, по всей России проходит единый день сбора подписей. Всего работают порядка 20 тысяч волонтеров. Они в том числе выезжают в труднодоступные территории, где нет пунктов сбора подписей.

«Людей, желающих принять участие в процедуре и поддержать нашего лидера, очень много», — подчеркнул он.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, голосование впервые пройдет «в столь токсичной геополитической обстановке». В избирательной кампании, как сообщила Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев. Действующий президент России Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок.

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