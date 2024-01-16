В Турции предрекли сокращение числа туристов из России

Эксперт Эрчин: число россиян в Турции может сократиться из-за дороговизны

Число российских туристов в Турции может сократиться из-за дороговизны направления. Падение турпотока в популярную курортную страну в беседе с РИА Новости предрек турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

«Да, Турция стала относительно дорогой, но я думаю, что это временный период, и в течение года-двух цены будут на приемлемом уровне», — заявил собеседник агентства.

При этом, по словам эксперта, в Турции не ожидают, что россияне полностью уйдут из страны. Более того, он подчеркнул, что состоятельные путешественники из России продолжают отдавать предпочтение Эгейскому побережью республики.

Эрчин отметил, что в обновленной туристической стратегии Турции разработана политика, направленная на увеличение не только количества туристов, но и доходов от отрасли. «И в этом контексте не следует думать, что Турция будет очень дешевым туристическим регионом», — добавил он.

Ранее стало известно, что россиян массово потянуло за рубеж в новогодние праздники. Турпоток в этот период вырос на 35-40 процентов, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

