Волочкова покинула Мальдивы на фоне скандала из-за видео со стянутыми штанами

Волочкова решила вернуться в Россию из-за скандала вокруг видео с Джигурдой

Российская балерина Анастасия Волочкова решила прервать отдых на Мальдивах и вернуться в Россию на фоне скандала вокруг видео с ее участием, на котором российский актер Никита Джигурда стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка поделилась, что в аэропорту встретила очень много добрых и любящих ее людей. «На все выпады в мой адрес я готова ответить творчеством. А в ситуации с моим домашним видео с Никитой Джигурдой, сделанным год назад, как стеб над теми, кто хотел нас поссорить, я буду готова поговорить уже завтра», — добавила она.

Ранее балерина решила обратиться в полицию после появления в интернете скандального видео с ее участием. Она намерена написать заявление на своего знакомого, который слил кадры в сеть.

Волочкова и Джигурда оказались в центре скандала из-за появившегося в сети видео. На опубликованном в анонимном Telegram-канале ролике видно, как пара танцует, в какой-то момент Джигурда становится перед Волочковой на колени, стягивает с нее штаны и утыкается лицом в бикини. Балерина при этом не сопротивляется и с улыбкой разводит руками. После этого актер несколько раз схватил Волочкову за грудь.