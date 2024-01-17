В Европе нашли способ собрать денег для Украины

Де Кроо: замороженные активы РФ могут стать залогом для сбора денег Украине

Замороженные активы Банка России могут стать залогом для сбора денег на нужды Украины. О найденном способе привлечь средства для Киева в рамках экономического форума в Давосе заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, его слова приводит Reuters.

В Европе обсуждают возможную конфискацию замороженных российских активов, однако власти обеспокоены потенциальными последствиями принятия такого шага. Такое решение может подорвать готовность центральных банков хранить резервы друг у друга, отмечают эксперты. Для изъятия денег нужно подготовить правовую основу, которая не приведет к дестабилизации мировой финансовой системы.

«Мы не говорим "нет" конфискации активов. Но нам нужно поработать над механизмом. Например, они могут быть использованы в качестве залога для привлечения средств для Украины», — отметил де Кроо.

Большая часть заблокированных средств — ценные бумаги, в которые инвестировал российский Центробанк, замороженные в депозитарии Euroclear, базирующемся в Брюсселе. После истечения срока погашения некоторых ценных бумаг они конвертируются в наличные, и эта сделка облагается налогом в размере 25 процентов. Налог на замороженные активы составил около 1,3 миллиарда евро в 2023 году, а в 2024-м — около 1,7 миллиарда евро. Эти средства изолируют, чтобы направить на Украину, пояснил премьер-министр.

Ранее Совет национальной безопасности США поддержал законопроект, позволяющий изъять заблокированные на Западе российские активы в размере 300 миллиардов долларов в пользу Украины. По словам аналитика Bloomberg Лайонела Лорана, такая мера грозит ответными действиями и фрагментацией финансовых рынков. Все это может сделать арсенал экономических санкций Запада менее эффективным.

На Западе также придумали альтернативный способ собрать 300 миллиардов долларов для Киева, не конфискуя российские активы. Украина может заработать 300 миллиардов долларов на так называемых репарационных облигациях. Активы будут обеспечены будущими исками к Москве, но их называют настолько рискованными, что собрать указанную сумму вряд ли удастся без привлечения ведущих мировых экономик.