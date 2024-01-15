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09:41, 15 января 2024Экономика

Найден способ собрать средства для Киева без конфискации российских активов

Reuters: Киев может заработать $300 млрд на репарационных облигациях

Фото: Thomas Peter / Reuters

Киев может заработать 300 миллиардов долларов на облигациях, обеспеченных будущими исками к Москве. О найденном способе украинскому правительству получить средства без конфискации российских активов сообщает Reuters.

По данным агентства, использование репарационных облигаций поможет обойти проблемы, которые могут возникнуть в случае передачи Украине заблокированных за рубежом российских активов. Однако собрать такую сумму удастся лишь в случае, если бумаги купят западные правительства. Аналитики называют облигации настолько рискованными, что их покупатели могут потребовать большую скидку, и Украина не получит «ничего похожего на 300 миллиардов».

По словам главного глобального экономиста PGIM Fixed Income Далипа Сингха, Киев может разделить ценные бумаги на несколько траншей. Западные правительства купят наиболее рискованные из них, а бумаги с меньшими рисками останутся обычным инвесторам. Это позволит снизить размер скидки, которую Украине пришлось бы сделать при продаже облигаций. При этом вложения окупятся для инвесторов только в случае, если Украина получит возмещения от России за ущерб от конфликта, а Москва «вряд ли заплатит добровольно», предупреждают эксперты.

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Совет национальной безопасности Соединенных Штатов одобрил законопроект, позволяющий изъять заблокированные на Западе активы России в размере 300 миллиардов долларов в пользу Украины 11 января 2024 года. Источники Bloomberg связали подобное решение появившимися у Вашингтона трудностями с дальнейшим оказанием помощи Киеву.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подобные действия властей западных стран будут иметь «глубокие последствия» и не останутся без ответа. В Кремле намерения руководства США назвали незаконными и пообещали принять контрмеры, если заблокированные на Западе российские активы будут конфискованы. Как сообщили позднее в Bloomberg, Россия готовится к судам, чтобы помешать конфискации части замороженных активов для восстановления украинской экономики и разрушенной инфраструктуры.

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      Вячеслав Агапов
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