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12:22, 15 января 2024Экономика

Назван главный пострадавший от конфискации российских активов

Bloomberg: основной удар от конфискации российских активов придется на Европу
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Основной удар от конфискации российских активов придется на Европу. Главного пострадавшего от возможных действий стран Запада назвал колумнист Bloomberg Лайонел Лоран.

По словам аналитика, возможная конфискация замороженных на Западе активов грозит ответными мерами и фрагментацией финансовых рынков. Все это может сделать арсенал экономических санкций Запада менее эффективным.

«Некоторые утверждают, что на этот риск стоит пойти, поскольку доллар США в любом случае останется доминирующим, но европейцы опасаются, что основной удар (от последствий) придется на них», — предупредил Лоран.

Как отмечает эксперт, вместо изъятия активов в пользу Украины странам Запада стоит использовать полученные от налогообложения доходы. По оценке депозитария Euroclear, в котором находится более 220 миллиардов долларов суверенных активов ЦБ, проценты, начисленные на остатки денежных средств, составили около 3 миллиардов евро. Полученный процентный доход принадлежит бирже, а не России. Однако факт, что Euroclear является одним из основных игроков на финансовом рынке, и его политизация все еще может привести к риску контрмер, а также напугать частных инвесторов.

На Западе также придумали альтернативный способ собрать 300 миллиардов долларов для Киева, не конфискуя российские средства. Украина может заработать 300 миллиардов долларов на облигациях, обеспеченных будущими исками к Москве. Однако такие активы называют настолько рискованными, что собрать указанную сумму можно, только если в них вложатся правительства крупнейших западных стран.

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      Вячеслав Агапов
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