Daily Mail: новое лекарство от агрессивного рака легких продлит жизнь пациентов

Ученые нашли лучшее лекарство от агрессивного вида рака легких. Доказано, что оно помогает прожить без прогрессирования заболевания в среднем пять лет, сообщило издание Daily Mail.

Эксперты уже назвали новый препарат «Лорлатиниб» лучшим лекарством от агрессивного ALK-положительного рака легких. Ученые рассчитывают, что лекарство продлит жизнь пациентов минимум на несколько лет. Препарат связывается с белком ALK на поверхности раковых клеток и останавливает их рост

Эффективность препарата доказали во время испытаний с участием 296 человек с ALK-положительным немелкоклеточным раком легких. Обнаруженная у них мутация в гене ALK повышает риск появления метастазов в мозге. При этом у 25 процентов участников научного исследования уже были метастазы.

В ходе эксперимента выяснили, что шесть из десяти пациентов, ежедневно принимавших «Лорлатиниб» прожить пять лет без прогрессирования заболевания. У половины пациентов, принимавших другие лекарства, прогресс болезни зафиксировали менее чем через год.

В то же время авторы исследований признали, что невозможно сказать, на сколько лекарство способно продлить жизнь, так как многие участники исследования продолжают жить без негативной динамики в состоянии здоровья.

Препарат прописывают пациентам с раком легких с 2020 года, но только тем, кому не помогла другая терапия. Однако новое исследование может привести к более широкому применению лекарства.

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