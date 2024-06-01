Феминистское движение в России обвинили в разрушении института семьи

Екатеринбургский митрополит Евгений выступил против абортов на женском форуме

Екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) назвал борьбу женщин за права «реализацией мечт похотливых мужчин». Такое заявление священнослужитель сделал в ходе Международного женского форума, текст его выступления публикует E1.ru.

Митрополит обвинил феминистское движение в разрушении института семьи и отметил, что право на аборт было навязано женщинам. «Как же нас обманули, как же мы поверили, что это подлинный интерес и даже право женщины?» — сказал священнослужитель.

Он призвал россиянок правильно формулировать и защищаться свои «подлинные» права — быть женой и матерью, рожать и воспитывать детей. По словам митрополита, не реализуя таким образом свою женственность, женщины в социальном плане становятся «плохой копией мужчин». Он подчеркнул при этом, что работа над укреплением семьи должна быть бережной по отношению и к мужчине, и к женщине.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России за 2023 год от проведения аборта отказались 46 тысяч женщин. По его словам, в стране была создана новая методология анкетирования и информирования о вариантах поддержки для женщины в стадии репродуктивного выбора.