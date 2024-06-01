Некоторые ветераны СВО начали получать автомобили с ручным управлением

Ветераны-инвалиды СВО 1 июня начали получать автомобили с ручным управлением

Некоторые ветераны специальной военной операции (СВО) 1 июня начали получать автомобили с ручным управлением. Об этом сообщила руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

Цивилева рассказала Путину, что 2 апреля выступила с инициативой предоставлять автомобили с ручным управлением ветеранам СВО с двойной ампутацией нижних конечностей и прикованным к инвалидному креслу. «И настолько все быстро: нас поддержала Государственная Дума, уже 6 мая были внесены поправки в федеральный закон, а 29 мая уже издан указ, и этот закон вступил в силу. И мы уже 1 июня начинаем выдавать автомобили нашим героям», — отметила она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна продолжит обеспечивать участников СВО снаряжением и техникой, а также предоставлять льготы и поддержку бойцам и их семьям.