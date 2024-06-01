Глава IIHF заявил о недовольстве стран высоким местом России в рейтинге

Глава IIHF Тардиф заявил о недовольстве стран высоким местом России в рейтинге

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что высоким местом сборной России в мировом рейтинге недовольны другие страны. Его слова приводит РИА Новости.

Тардиф заявил, что координационный комитет IIHF предложит правило, более адаптированное к ситуации с отстранением отечественной команды. Глава организации подчеркнули, что не только в Финляндии недовольны обновленным рейтингом.

Ранее сборная России поднялась на одну строчку рейтинга IIHF. Команда располагается на втором месте, имея в активе 4065 очков. Отстраненные россияне улучшили позицию после поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира-2024. Лидирует в рейтинге Канада с 4100 очками, третье место занимает команда Финляндии (3955 очков).

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Причиной такого решения стали текущие риски безопасности.