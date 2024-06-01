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15:37, 1 июня 2024Культура

На прощании с Анастасией Заворотнюк нарушили многолетнюю традицию монастыря

МК.RU: на прощании с Заворотнюк люди нарушили традицию Покровского монастыря

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк заметили, что во время прощания была нарушена многолетняя традиция Покровского монастыря, на территории которого проходит траурная церемония. Об этом сообщает издание МК.RU.

Отмечается, что проститься с Заворотнюк собралось несколько сотен людей, те же, кто не смог приехать, наблюдали за происходящим в интернете. Пользователи сети и заметили, что во время траурной церемонии была нарушена традиция, которая негласно существует в Покровском монастыре, где хранятся мощи Матроны Московской.

Знаменитости и поклонники пришли проститься с актрисой с букетами, в которых, как и положено в таких случаях, было четное количество цветов. Однако в монастыре принято приносить цветы только в нечетном количестве. «К Матронушке так не ходят. Дело в том, что прихожане приносят матушке обычно нечетное количество цветов. Все знают, что Матронушка еще при жизни говорила: "После моей смерти обращайтесь ко мне, словно к живой! И я буду вам помогать"», — объяснила одна из зрительниц трансляции.

Ранее стало известно, что Анастасию Заворотнюк похоронят на аллее знаменитостей на Троекуровском кладбище в Москве. Могила актрисы будет расположена рядом с могилами кинорежиссера Вадима Абдрашитова и артистки Нины Руслановой.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая в возрасте 53 лет после многолетней борьбы с раком мозга. Диагноз звезде «Моей прекрасной няни» поставили в 2019 году.

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      Наталья Обрядина
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