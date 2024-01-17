Генсек ООН заявил о неизбежности отказа от ископаемого топлива

Генсек ООН: отказ мира от ископаемого топлива не должен произойти слишком поздно

Генсек ООН Антониу Гутерриш на форуме в Давосе назвал поэтапный отказ от ископаемого вида топлива неизбежным и выступил за «правильный переход к возобновляемым источникам энергии», сообщает «Интерфакс».

«Позвольте мне ясно дать понять, что отказ от ископаемого топлива очень важен и неизбежен. Давайте надеяться, что это не произойдет слишком поздно», — сказал Гутерриш.

Также он признал, что миру грозит худшая за последние 30 лет пятилетка с точки зрения замедления темпов экономического роста. По словам главы международной организации, процесс сокращения бедности и голода в некоторых странах пошел вспять, что «разжигает обиду и гнев».

В декабре 2023-го страны-участницы климатического саммита в Дубае (COP28) одобрили соглашение с призывом к отказу от ископаемого топлива к 2050 году. В энергетических системах предлагается сделать это быстро и организованно. Председатель мероприятия Султан бен Ахмед аль-Джабер при этом отмечал, что переходный период не может пройти стремительно, поскольку нельзя «отключить мир от существующей энергетической системы до того, как будет построена новая».