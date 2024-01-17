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11:47, 17 января 2024Культура

Книги Акунина предложили раздать даром

Эксперт ВЦИОМа Дискин призвал раздавать книги Акунина бесплатно
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Книги писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) (внесен в реестр иноагентов и в перечень террористов и экстремистов) следует раздать бесплатно. С таким предложением выступил научный руководитель Всероссийского центра изучения общественных мнений (ВЦИОМ) Иосиф Дискин. Фрагмент его высказывания опубликован в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Дискина, не исключено, что после окончания специальной военной операции (СВО) творчество Акунина вновь будет в продаже в открытом доступе. «Я предлагаю пока раздать книги Акунина, либо можно оставить на складе. Не так много времени пройдет до нашей победы, и мы спокойно вернемся к их чтению, как читаем сегодня того же [премьер-министра Великобритании Уинстона] Черчилля», — заявил эксперт ВЦИОМа.

Он также отметил, что писатель является «незаурядной фигурой» в российской культуре. «Он не является сторонником СВО, но он и не враг. Он комментировал, что его оценка СВО была результатом провокации и считает ее ошибочной», — добавил Дискин.

12 января Минюст сообщил о включении Акунина в реестр иноагентов. В министерстве заявили, что писатель, в частности, выступал против СВО на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России. В декабре Росфинмониторинг добавил Акунина в перечень террористов и экстремистов.

Перед этим писатель заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом , что у него не вызывают претензий украинские атаки на Крым и другие регионы России.

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