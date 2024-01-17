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21:06, 17 января 2024Спорт

Костомаров освоил экстремальный вид спорта

Олимпийский чемпион Роман Костомаров показал, как летает на флайборде над водой

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров освоил флайборд. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Бывший фигурист показал видео, как он занимается экстремальным видом спорта. Он летал на флайборде над водой. «Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю… Хоть и не высоко», — подписал ролик Костомаров.

21 декабря Костомаров был назван спортсменом 2023 года в России. Ему отдали этот титул восемь процентов опрошенных ВЦИОМ граждан.

В январе 2022-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку. После этого Костомаров продолжил активно заниматься спортом.

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      Анастасия Борисова
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