Назван спортсмен года в России

ВЦИОМ: фигурист Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года в России

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года в России, следует из результатов опросов ВЦИОМ.

Бывшего фигуриста выбрали восемь процентов опрошенных. На втором месте расположилась фигуристка Камила Валиева, за которую проголосовали пять процентов. Третье место заняли хоккеист Александр Овечкин, лыжник Александр Большунов, а также фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова, у которых по два процента голосов.

Голосование проводилось по телефону. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Респонденты могли предложить до трех имен.

В январе Костомаров был госпитализирован с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

После установки протезов Костомаров продолжил активно заниматься спортом. 17 декабря он вышел на лед на коньках и показал совместный номер с Татьяной Навкой.

