Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Алавес
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|18-й тур
13:42, 21 декабря 2023Спорт

Назван спортсмен года в России

ВЦИОМ: фигурист Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года в России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года в России, следует из результатов опросов ВЦИОМ.

Бывшего фигуриста выбрали восемь процентов опрошенных. На втором месте расположилась фигуристка Камила Валиева, за которую проголосовали пять процентов. Третье место заняли хоккеист Александр Овечкин, лыжник Александр Большунов, а также фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова, у которых по два процента голосов.

Голосование проводилось по телефону. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Респонденты могли предложить до трех имен.

В январе Костомаров был госпитализирован с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

После установки протезов Костомаров продолжил активно заниматься спортом. 17 декабря он вышел на лед на коньках и показал совместный номер с Татьяной Навкой.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России пообещали ответ Западу на изъятие активов. Что планируют власти?

      Мужчина захотел денег на ремонт и уговорил дочь продать свой дом

      ХАМАС заявило об отказе вести переговоры с Израилем до полного прекращения огня

      Миру предрекли новые проблемы из-за обстрелов в Красном море

      В России назвали ответ на возможную конфискацию активов страны Западом

      ЕК перечислила последний транш Украине за 2023 год

      В РПЦ отреагировали на голую вечеринку Ивлеевой

      Мирный житель пострадал из-за атаки ВСУ на российский регион

      Минобороны Украины подтвердило проживание семьи министра в США

      Матвиенко призвала изменить законодательство о возвращении соотечественников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости