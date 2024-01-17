«Очень важна обратная связь». Путин ответил на сообщение с прямой линии с отказом голосовать за него

Путин заявил о важности сообщения «не буду за вас голосовать» с прямой линии

Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны отреагировал на сообщение, поступившее во время прямой линии, совмещенной с большой ежегодной пресс-конференцией, о том, что россиянин не будет голосовать за его кандидатуру.

Я старался смотреть еще на экран слева, справа и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. Оно было таким: небольшое, но в заключение было написано «не буду за вас голосовать». Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь — первое. Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных Владимир Путин президент России

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны пройдут в течение нескольких дней — с 15 по 17 марта. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, что в избирательной кампании участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое — в качестве самовыдвиженцев. Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру на новый срок.

16 января секретарь генсовета партии, первый зампред Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что с момента начала процедуры было собрано более миллиона подписей в поддержку самовыдвижения президента России Владимира Путина.

Путин заявил, что критику нужно воспринимать как руководство к действию

Глава государства подчеркнул, что критику следует воспринимать конструктивно, поскольку она важна для понимания круга нерешенных проблем.

Он отметил, что чем больше вопросов решается, тем больше горизонтов открывается перед населением, появляются другие потребности.

Нам очень много нужно сделать и ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес. А нужно воспринимать это как руководство к действию. Нужно быть благодарными людям за то, что они обращают внимание на те вопросы, которые мы еще не решили Владимир Путин президент России

Путин добавил, что количество людей, живущих за чертой бедности, сократилось, но их все равно еще много. Увеличилась реальная заработная плата и доходы населения, но скромно живущих россиян немало, особенно семей с детьми, указал президент.

Путин считает, что навязать России демократию «из-за бугра» невозможно

Путин подчеркнул, что навязать России демократию «из-за бугра» невозможно, хотя такие попытки присутствуют.

Если нам там, из-за бугра, что-то пытаются пробить там, ту демократию, которую они стараются нам навязать, то ничего у них не выйдет Владимир Путин президент России

Глава государства пояснил, что жители страны думают по-другому, они хотят быть с Россией и являются ее частью уже сегодня.

Президент России назвал прошлые выборы в США сфальсифицированными

Путин считает, что прошлые выборы в США были сфальсифицированы путем голосования по почте.

Ну, понятно, что такое голосование по почте. Скупали за десять долларов бюллетени, вписывали и без всякого наблюдения со стороны наблюдателей выбрасывали в почтовые ящики и все Владимир Путин президент России

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются раскачать ситуацию в России перед выборами президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. По его словам, американские власти изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры.

