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19:29, 18 января 2024Наука и техника

Apple выплатит владельцам старых iPhone по 350 долларов

MacRumors: Apple выплатит пользователям дефектных iPhone 7 компенсацию

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Корпорация Apple договорилась о выплате компенсации владельцам смартфонов, имеющих проблемы со звуком. Об этом сообщает издание MacRumors.

В 2023 году представители компании договорились с пользователями, которые подали коллективный иск, связанный с дефектом iPhone 7 и 7 Plus. В корпорации решили выплатить 35 миллионов долларов компенсаций, о чем Apple начала уведомлять клиентов в середине января.

Проблема была связана с неработающим во время телефонных вызовов микрофоном, в сети она получила название «петлевая болезнь» (Loop Disease). По соглашению, пользователи старых смартфонов могут рассчитывать на выплату в размере от 125 до 350 долларов — в зависимости от обстоятельств.

По словам журналистов, для получения выплаты пользователь должен был владеть iPhone 7 или iPhone 7 Plus в период с 16 сентября 2016 года по 3 января 2023 года. Также он должен быть резидентом США. Авторы подытожили, что подобное урегулирование спора можно считать победой для пользователей iPhone, так как Apple годами игнорировала проблему своих смартфонов.

В конце декабря корпорация Apple согласилась выплатить пользователям, которые могли пострадать от фирменной рекламы сервисов, по 30 долларов. Реклама могла вводить потребителей в заблуждение.

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      Андрей Ставицкий
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