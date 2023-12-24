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04:30, 24 декабря 2023Наука и техника

Apple раздаст пользователям iPhone по 30 долларов

Apple выплатит компенсацию пользователям из-за рекламы

Фото: Bagus Hernawan / Unsplash

Корпорация Apple согласилась выплатить компенсацию пользователям, которые могли пострадать от фирменной рекламы. Об этом сообщает издание Popular Science.

Как стало известно журналистам, Apple урегулировала судебный спор из-за рекламы Family Sharing. В рамках соглашения компания раздаст пострадавшим пользователям по 30 долларов, или около 2,8 тысяч рублей, при этом конечная сумма может увеличиться до 50 долларов. Также IT-гигант компенсирует судебные расходы.

Иск первоначально был подан в 2019 году. В нем пользователи утверждали, что Apple ввела их в заблуждение рекламой Family Sharing. Данная функция позволяет пользователям делиться своими подписками на сервисы Apple и других компаний среди близких. Однако далеко не все сторонние сервисы позволяли разделять свои подписки таким образом, о чем компания в своих рекламных материалах не упомянула.

В итоге корпорация согласилась на выплату компенсаций, хотя и не признала себя виновной. По словам журналистов, потребовать выплату могут владельцы техники Apple, которые использовали функцию Family Sharing в период с 21 июня 2015 года по 30 января 2019 года. Заявку на компенсацию нужно направить до 1 марта 2024 года.

В конце ноября 2022 года Apple договорилась о выплате компенсаций владельцам MacBook с проблемной клавиатурой. На выплату могли рассчитывать пользователи MacBook, MacBook Air и MacBook Pro, вышедших в 2015 и 2016 годах.

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      Андрей Ставицкий
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