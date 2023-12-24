Apple раздаст пользователям iPhone по 30 долларов
Корпорация Apple согласилась выплатить компенсацию пользователям, которые могли пострадать от фирменной рекламы. Об этом сообщает издание Popular Science.
Как стало известно журналистам, Apple урегулировала судебный спор из-за рекламы Family Sharing. В рамках соглашения компания раздаст пострадавшим пользователям по 30 долларов, или около 2,8 тысяч рублей, при этом конечная сумма может увеличиться до 50 долларов. Также IT-гигант компенсирует судебные расходы.
Иск первоначально был подан в 2019 году. В нем пользователи утверждали, что Apple ввела их в заблуждение рекламой Family Sharing. Данная функция позволяет пользователям делиться своими подписками на сервисы Apple и других компаний среди близких. Однако далеко не все сторонние сервисы позволяли разделять свои подписки таким образом, о чем компания в своих рекламных материалах не упомянула.
В итоге корпорация согласилась на выплату компенсаций, хотя и не признала себя виновной. По словам журналистов, потребовать выплату могут владельцы техники Apple, которые использовали функцию Family Sharing в период с 21 июня 2015 года по 30 января 2019 года. Заявку на компенсацию нужно направить до 1 марта 2024 года.
В конце ноября 2022 года Apple договорилась о выплате компенсаций владельцам MacBook с проблемной клавиатурой. На выплату могли рассчитывать пользователи MacBook, MacBook Air и MacBook Pro, вышедших в 2015 и 2016 годах.