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13:03, 18 января 2024Бывший СССР

Лавров не увидел логики в словах премьера Армении

Глава МИД РФ Лавров не увидел логики в словах Пашиняна о транзите в Нахичевань
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит логики в словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна об открытии транзита в Нахичевань через республику, учитывая договоренности 2020 года. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«То, что сказал господин Пашинян, — я не увидел здесь какой-то логики, откровенно говоря. Едва ли уместно сравнивать эти маршруты. (…) Убежден, что альтернативы возобновлению транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванью не существует. Его параметры закреплены в трехсторонней договоренности», — сказал министр.

В трехсторонних договоренностях указывалось разблокирование экономических и транспортных связей, а также гарантирование Ереваном безопасности сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью, напомнил Лавров. По его словам, удалось согласовать и процедуры пограничного контроля на въезде с азербайджанской территории в Армению.

Ранее Пашинян рассказал о надежде, что Баку не намерен своими заявлениями завести в тупик мирный процесс. До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал неприемлемым предложение Армении о делимитации границы по картам 70-х годов. Кроме того, он заявил, что нужно создать отдельную экспертную группу для решения вопроса анклавов.

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      Кристина Есикова
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