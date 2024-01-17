Пашинян выразил надежду на стремление Баку к миру

Пашинян: надеюсь, что Баку не стремится завести мирные переговоры в тупик

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что Азербайджан не стремится завести мирные переговоры в тупик. Его слова передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что Баку своими заявлениями не стремится завести в тупик мирный процесс», — сказал он.

Ранее Пашинян предложил Азербайджану договориться о взаимном контроле над вооружениями и подписать соответствующие соглашения. Он также отметил, что Баку не принимает предложения Еревана по ослаблению напряженности на границе.

10 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что в последних предложениях Азербайджана по заключению мирного договора заметен определенный регресс.