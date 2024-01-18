Лавров: катастрофа случилась в мозгах киевского режима, и они ведут туда страну

Украина находится на пути к катастрофе, которая уже случилась в мозгах киевского режима. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вседозволенность — это путь к катастрофе, и катастрофа уже случилась в мозгах нынешнего украинского режима, и они ведут туда же всю свою страну», — рассказал он.

В ходе пресс-конференции глава дипведомства также заявил, что Владимир Зеленский врет мировому сообществу, когда обвиняет Москву в срыве Минских соглашений. По словам Лаврова, Россия не нарушала договоренностей, в то время как Германия и Франция уже признали, что они были подписаны, чтобы выиграть время и вооружить Украину.

Кроме того, Сергей Лавров заявил, что Киев не может выдвигать свои требования для переговоров, пока не откажется от нацистской идеологии и русофобии. Он также подчеркнул, что для переговоров Украине придется отказаться от вступления в НАТО.