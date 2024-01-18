Мировому спросу на нефть предрекли рост

МЭА: потребление нефти в 2024 году вырастет до 1,24 миллиона баррелей в сутки

Потребление нефти в 2024 году вырастет до 1,24 миллиона баррелей в сутки. Такую ситуацию на топливном рынке предрекли аналитики Международного энергетического агентства (МЭА), их слова приводит Reuters.

Эксперты повысили свой прогноз уже третий раз подряд, однако он все еще ниже заявленного ранее странами ОПЕК спроса в 2,25 миллиона баррелей в сутки.

Рынок выглядит достаточно обеспеченным, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, вызывающим обеспокоенность по поводу поставок топлива, а также решения стран ОПЕК+ сократить добычу, подчеркнули в МЭА. Благодаря росту добычи в Соединенных Штатах, Бразилии, Гайане и Канаде, объем поставки нефти на мировые рынки вырастут до 1,5 миллиона баррелей в стуки до конца 2024 года.

Ожидаемое двукратное замедление роста спроса в 2024 году — результат почти полного восстановления после пандемии, слабого экономического роста в крупнейших экономиках, повышения энергоэффективности и быстро растущего парка электромобилей, отметили аналитики.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2023 году поставки нефти и нефтепродуктов в Европу сократятся до 4-5 процентов от общего объема российского экспорта. Годом ранее регион был ключевым для российских поставщиков — он потреблял 40-45 процентов продаваемого за рубеж сырья.

По данным ОПЕК, в 2023 году добыча нефти и конденсата в России снизилась на 300 тысяч баррелей в сутки, до 10,8 миллиона. Согласно прогнозу экспертов организации, в 2024 и 2025 годах добыча нефти в России останется примерно на том же уровне, увеличившись не более чем на 30 тысяч баррелей в сутки.