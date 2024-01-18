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14:41, 18 января 2024Забота о себе

Некоторых мужчин предостерегли от посещения бани

Фото: РИА Новости

Мужчинам с некоторыми заболеваниями стоит воздержаться от посещения бани. Об этом предупредил андролог, уролог Батор Гончиков в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, первым противопоказанием к бане является простатит. Специалист объяснил, что из-за воздействия высокой температуры может обостриться воспаление предстательной железы. Также Гончиков предостерег от посещения бани при эпидидимите — это еще одно воспалительное заболевание мужской половой системы, при котором поражается эпидидимис, трубочка, соединяющая яичко с семенными протоками.

Кроме того, уролог считает, что посещение бани опасно при расширении вен яичка, называемом варикоцеле, а также если в оболочке яичка скапливается жидкость (гидроцеле). Гончиков указал, что баня при этих заболеваниях значительно ухудшает имеющиеся симптомы. «На фоне высокой температуры воспаление может усилиться, из-за чего возможно появление отека, боли, покраснения кожи мошонки, а также повышение температуры тела», — заключил врач.

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      Екатерина Улитина
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