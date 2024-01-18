Постояльцы отелей раскрыли свои тайные занятия в номерах

Пользователи сети, регулярно ночующие в гостиницах, раскрыли тайные дела, которыми они занимаются только в номерах. О том, чего они не делают дома и делают в отелях, постояльцы рассказали на форуме Reddit.

Одним из самых популярных комментариев стало признание мужчины, который заявил, что обычно не носит дома халат, но с удовольствием делает это в отеле.

Не знаю почему, но люблю после душа надеть гостиничный халат. Почему-то из-за этого лучше расслабляюсь CrazedKilr пользователь Reddit

Многие признались, что ходят по номеру голыми, хотя дома себе подобного не позволяют.

Стою голая перед окном и смотрю на город, простирающийся подо мной Ok_Acanthisitta5022 пользовательница Reddit

Некоторые рассказали, что изо всех сил бросаются на кровать.

Первым делом, входя в номер, прыгаю и приземляюсь на живот на кровать. С собственной постелью я такого проделывать бы не стал

jrevzan пользователь Reddit

Ранее сильно похудевшие пользователи сети поделились открытиями, больше всего удивившими их после потери веса. Некоторые отметили, что начали лучше себя чувствовать и смогли отказаться от приема некоторых лекарств.