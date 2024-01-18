Пойманный на кокаине баскетболист ЦСКА обратился к болельщикам

Пойманный на кокаине баскетболист ЦСКА Курбанов извинился перед болельщиками

Пойманный на кокаине баскетболист ЦСКА Никита Курбанов обратился к болельщикам. Его слова доступны на сайте клуба.

Курбанов извинился перед командой и фанатами. «Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком. С полным осознанием принимаю ответственность за свои действия», — заявил он, добавив, что сейчас сосредоточен на том, чтобы вернуться к игре.

Ранее 18 января стало известно, что Курбанова дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил. В его пробе была обнаружена запрещенная субстанция класса S6a (кокаин).

Курбанов приостановил карьеру 27 октября 2023 года. В ЦСКА отмечали, что он принял это решение по личным причинам.

37-летний Курбанов вместе с армейцами трижды побеждал в Евролиге. Он также выступал за сборную России.