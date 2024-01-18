Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ак Барс
5:1
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Кот-д'Ивуар
0:1
Завершен
Нигерия
Кубок африканских наций|Группа A. 2-й тур
Наполи
0:0
1-й тайм
live
Фиорентина
Суперкубок Италии|1/2 финала
Египет
Сегодня
23:00 (Мск)
Гана
Кубок африканских наций|Группа B. 2-й тур
Атлетико М
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Кубок Испании|1/8 финала
Себастьян Корда
Завтра
12:30 (Мск)
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
Томаш Махач
Завтра
03:00 (Мск)
Карен Хачанов
Australian Open (м)
Мирра Андреева
Завтра
06:00 (Мск)
Диан Парри
Australian Open (ж)
Новак Джокович
Завтра
11:00 (Мск)
Томас Мартин Этчеверри
Australian Open (м)
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Сент-Луис Блюз
НХЛ - регулярный чемпионат
21:44, 18 января 2024Спорт

Пойманный на кокаине баскетболист ЦСКА обратился к болельщикам

Пойманный на кокаине баскетболист ЦСКА Курбанов извинился перед болельщиками

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Пойманный на кокаине баскетболист ЦСКА Никита Курбанов обратился к болельщикам. Его слова доступны на сайте клуба.

Курбанов извинился перед командой и фанатами. «Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком. С полным осознанием принимаю ответственность за свои действия», — заявил он, добавив, что сейчас сосредоточен на том, чтобы вернуться к игре.

Ранее 18 января стало известно, что Курбанова дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил. В его пробе была обнаружена запрещенная субстанция класса S6a (кокаин).

Курбанов приостановил карьеру 27 октября 2023 года. В ЦСКА отмечали, что он принял это решение по личным причинам.

37-летний Курбанов вместе с армейцами трижды побеждал в Евролиге. Он также выступал за сборную России.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Госдуме предложили ужесточить наказание за фейки о Вооруженных силах России

      Медведев прокомментировал победу в четырехчасовом матче на Australian Open

      В Грузии осудили нападения на Израиль

      Пойманный на кокаине баскетболист ЦСКА обратился к болельщикам

      Генпрокуратура и СК поддержали проект об изъятии имущества за фейки об армии

      В ООН сообщили о возможной встрече Гутерриша с Лавровым

      Беспилотник атаковал базу США в Иракском Курдистане

      Кличко потребовал от Германии новой помощи

      Канал Никиты Михалкова в YouTube заблокировали

      Глобальный производитель автозапчастей уволит более тысячи сотрудников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше