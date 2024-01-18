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13:48, 18 января 2024Спорт

Российский футболист объяснил переход из «Зенита» в ЦСКА

Россиянин Круговой объяснил переход из «Зенита» в ЦСКА желанием играть в футбол

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский защитник Данил Круговой в своем Telegram-канале рассказал, почему принял решение перейти из петербургского «Зенита» в московский ЦСКА.

Футболист отметил, что переговоры о новом контракте с сине-бело-голубыми шли 18 месяцев. «Дело не в личных условиях контракта. Предложение, которое поступило со стороны "Зенита", устраивало меня полностью. Это лучшие условия, и я благодарен клубу за это предложение. Но я выбрал играть в футбол», — объяснил свое желание Круговой.

Защитник также поблагодарил руководство петербургской команды и тренерский штаб за совместную работу и отметил, что до перехода в ЦСКА будет выступать за «Зенит-2». «Готов к труду и атаке», — добавил Круговой.

О трансфере стало известно 17 января. Соглашение ЦСКА с 25-летним футболистом будет активировано 4 июня 2024 года и рассчитано до конца сезона-2027/2028.

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      Алексей Гусев
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