ЦСКА подписал контракт с футболистом «Зенита» Данилом Круговым до 2028 года

Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с защитником петербургского «Зенита» Данилом Круговым. Об этом сообщается на сайте армейского клуба.

Соглашение с 25-летним футболистом будет активировано 4 июня 2024 года и рассчитано до конца сезона-2027/2028. Отмечается, что в контракте предусмотрена опция продления еще на один год. В «Зените» рассказали, что до конца текущего сезона Круговой будет играть за вторую команду.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги защитник провел в составе «Зенита» 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Он пополнил состав сине-бело-голубых летом 2019 года.

После 18 матчей РПЛ «Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы, набрав 36 очков. ЦСКА занимает восьмое место с 28 очками. Лидирует «Краснодар», в активе которого 38 очков. РПЛ возобновится 3 марта.