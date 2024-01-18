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13:53, 18 января 2024Силовые структуры

Силовики пришли в офис Wildberries из-за пожара на складе в Шушарах

В московский офис Wildberries пришли силовики после пожара на складе в Шушарах

Фото: Dmitry Vasilyev / Reuters

Сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис компании Wildberries из-за пожара на складе в Шушарах. О прибытии силовиков сообщает RTVI со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам источника издания, речь идет об офисе на улице Ленинская слобода. Следователи на месте работают в штатском.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries произошел 13 января в Петербурге. В результате инцидента пострадали двое работников, а материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. По одной из версий, склад в Шушарах мог поджечь сотрудник.

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