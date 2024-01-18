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18:01, 18 января 2024Экономика

Тенденции в российской экономике объяснили на примере «Слова пацана»

Декан факультета МГУ Аузан связал ситуацию в экономике России со «Словом пацана»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Популярность сериала «Слово пацана» можно объяснить тем, что во многом он перекликается с тенденциями в современной России, в том числе экономическими. Такое предположение в интервью РБК высказал декан экономического факультета МГУ, доктор экономических наук Александр Аузан.

По словам ученого, посмотреть он успел только одну серию, чтобы понять, о чем идет речь, но уже сразу картина показалась ему очень адекватной. Как и в сериале, в России наблюдается сильная поляризация, когда люди делятся на чужих и своих, а в качестве средства защиты своих интересов используется сила, то есть возникает некий культ силы.

Аузан сравнил такую тенденцию с пацанством, где есть четкое разделение на два лагеря. В экономике такое разделение можно по смыслу связать с «бондингом», когда образуется закрытый социальный капитал «для войны своих против чужих».

«Вот своим все, а чужих не пускают. Ни во двор, ни на рынок, ни в технологию. И, поскольку это есть ощущение в стране и есть процесс, я думаю, на это легло вот это, я бы сказал, историческое воспоминание», — объяснил экономист.

Он добавил, что видит в происходящем опасность. Речь идет о том, что невозможно мечтать об экономическом процветании и технологических прорывах в стране, которая стремиться поделить себя на чужих и своих, а слово «компромисс» представляется чем-то вроде ругательства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил о небывалом сплочении подавляющей части российского общества в последнее время. Также он приветствовал, что Россия очистилась от определенного класса людей, которые не чувствовали себя здесь своими и уехали.

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      Платон Щукин
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