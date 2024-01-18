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14:32, 18 января 2024Экономика

Спасением России назвали «путь Левши»

Декан факультета МГУ Аузан назвал «путь Левши» заменой губительной изоляции

Фото: Григорий Сысоев / Фотохост-агентство РИА Новости

Шансом России на спасение в условиях новой глобализации, заменой изоляции, которая стала бы губительной для страны на много поколений вперед, может стать «путь Левши». Такое мнение в разговоре с РБК высказал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

Речь идет о ставке на нестандартные вещи, которые стали бы преимуществом страны в новом мире и дали ей новый статус. Заниматься тиражированием и массовым производством могли бы уже те, кто хорошо с этим справляется, но часть дохода уходила бы и России.

По словам ученого, в рамках такого варианта следует искать точки специализации, связанные с выпуском опытных партий, созданием новых продуктов. Это может быть как опытно-конструкторская, так и внедренческая деятельность, некие сложные сервисы. Следует найти 10-15 таких точек, чтобы иметь выход в новую волну разделения труда в мире.

При этом Аузан подчеркнул, что речь не идет об автаркии, то есть обеспечении экономической самодостаточности страны. Попытка поставить на цивилизационную изоляцию, отделиться от остального мира, уверен он, ударит по стране так, что «правнуки не справятся с подъемом». Аузан добавил, что такой выбор в XVI веке сделал Китай, что во многом и предопределило его проблемы на сотни лет вперед, а Россия все же имеет шанс избежать этого и не идти по пути выживания.

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Главной опасностью декан назвал разделение внутри страны. По его мнению, мечты об экономическом процветании и технологических прорывах абсолютно недостижимы в обществе, где есть свои и чужие, противостояние считается нормальным, компромисс — слово неприличное, а в культе силы не видят каких-либо проблем. Ставка на силу дает простое, но неэффективное решение вопроса, заключил он.

При этом ученый не верит, что нынешняя стадия разобщения, отказа от глобализации затянется надолго. Через два-три года, после завершения текущей фазы, начнется ее новый виток. К этому моменту оформится новая конкуренция, не капиталистических и социалистических систем, а «цивилизаций», то есть больших групп людей, которые отличаются религиями и ценностными установками.

Ранее президент России Владимир Путин назвал самодостаточность — основной суверенитета, а также подчеркнул, что по критически важным направлениям экономики страна должна быть независимой.

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      Платон Щукин
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