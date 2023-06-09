Путин отверг отгораживание России от мировой экономики

Путин: Россия не будет отгораживаться от мировой экономики и все производить у себя

Россия не будет отгораживаться от мировой экономики, заявил президент страны Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться, особенно от перспективных центров развития мировой экономики», — отверг подобные планы Путин, добавив, что страна не должна «любой ценой все производить у себя».

При этом он посчитал, что Россия останется значимой частью мировой экономики, а по критически важным ее направлениям будет независимой. «Потому что самодостаточность — это основа суверенитета», — подчеркнул он на встрече с премьер-министрами стран Евразийского экономического союза.

Ранее 9 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика продолжает восстанавливаться, двигаясь к докризисному уровню, которого она достигнет в 2024 году.