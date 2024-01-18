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18:25, 18 января 2024Интернет и СМИ

Загадочные пятна на руке Трампа породили волну шуток в сети

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В соцсети X (бывшая Twitter) обратили внимание на красные пятна на руке бывшего президента США Дональда Трампа на одной из его новых фотографий. Снимок породил волну шуток в сети: пользователи порассуждали, откуда у политика могли появиться загадочные отметки.

На опубликованном снимке Трамп машет рукой своим сторонникам в Нью-Йорке. На указательном и большом пальцах, а также на самой ладони видны красные пятна.

Снимок вызвал бурные обсуждения в сети. «Это фальшивая рука! Может быть, он инопланетянин?» — задался вопросом один из пользователей. «Он попытался сам уложить волосы с помощью щипцов для завивки», — поиронизировал другой. «Захлопнул дверь машины? Разогрел сковородку на плите? Засунул руку куда не следует?» — пошутил еще один комментатор.

Несколько пользователей предположили, что у политика может быть сифилис. В частности, пользовательница с ником Anita рассказала, что при этом заболевании на ладонях появляется сыпь в виде красных пятен.

Ранее в X высмеяли фото президента США Джо Байдена, празднующего день рождения с тортом с горящими свечами. Многим пользователям публикация показалась смешной. Один из них пошутил, что все, что трогает американский лидер, воспламеняется.

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      Олег ДавыдовЕвгения Наумова
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