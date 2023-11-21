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20:18, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

В сети высмеяли фото празднующего день рождения Байдена с тортом

Фото: @joebiden

Президент США Джо Байден опубликовал в социальной сети X (бывшая Twitter) фото с праздничным тортом. Многим пользователям публикация показалась смешной.

На снимке Байден, отпраздновавший 20 ноября свой 81-й день рождения, сидит за столом, на котором стоит праздничный торт. На фотографии можно увидеть, что торт загорелся из-за зажженных свечей.

«Этот торт напоминает мне о состоянии экономики США», «Почему он так схватился за стол?», «Перед ним открылся портал в ад», «Этот торт символизирует наше будущее», «Это парень не соскучится. Все, что он трогает, воспламеняется», — высказались под постом комментаторы.

Один из них также выложил выложил картинку горящего белого дома с подписью: «Все: "Джо, задувай уже свечи!" Джо: "Все в порядке". 10 минут спустя».

Ранее супруга президента Джилл Байден показала в соцсети, как проходит празднование дня рождения мужа. Она подчеркнула, что на торжестве присутствовали только члены семьи политика. Кроме того, она сообщила, какой торт Байден любит больше всего.

Мария Большакова
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