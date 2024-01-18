Депутат ЕП Чарнецкий: ложь Украины и ее СМИ о России играет на руку Кремлю

Ложь украинских политиков и СМИ, транслирующих их идеи об участии России в организации блокады границы Польши и Украины, играет на руку Кремлю. Об этом в статье для Do Rzeczy заявил депутат Европарламента (ЕП) Рышард Чарнецкий.

«Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России», — говорится в публикации. Парламентарий объяснил, что подобная риторика со стороны украинских представителей «лишь дублирует пассажи Зеленского и в очередной раз подтверждает узость его мышления».

16 января стало известно, что польские перевозчики разблокировали контрольно-пропускной пункт (КПП) Корчевая — Краковец на границе с Украиной. Уточняется, что со стороны Польши в очереди на въезд на территорию Украины собралось около 300 грузовиков. При этом пропуск легковых автомобилей и автобусов через границу проходит в обычном режиме.

Ранее примерно две тысячи грузовых машин застряло в очереди на украино-польской границе. Как рассказали в Госпогранслужбе Украины, продолжалась блокировка трех КПП. В декабре 2023 года на польской границе стояло более 2,6 тысячи грузовиков. Отмечалось, что проходила блокировка КПП Рава — Русская — Гребенное, Краковец — Корчевая, Ягодин — Дорогуск.